Dev turnuvada şampiyon Türkiye'den!
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    Dev turnuvada şampiyon Türkiye'den!

    Her yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen, 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'nı bu yıl ülkemizi temsil eden Şırnak UYAFA takımı kazandı.

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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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