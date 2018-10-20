Dev turnuvada şampiyon Türkiye'den!
Her yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen, 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'nı bu yıl ülkemizi temsil eden Şırnak UYAFA takımı kazandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Barcelona'nın Neymar transferi için ödemesi gereken bonservisi duyurdular!
- Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor!
- Hıncal Uluç: Arda Turan... Vuran kazanıyor... Saldırın
- A Milli Takım'ın yeni yıldızı Berkay Özcan kimdir?
- İngiliz basını Emre Mor'u ibret gösterdi!
- Sosyal medyanın milli maç tepkisi!
- Bu takımların maçlarında en az 3 gol oluyor!
- UEFA'dan bir skandal daha!