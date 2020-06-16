Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır
FIFA Kokartlı Cüneyt Çakır, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında düdük çalacak. İşte deneyimli hakemin karnesi...
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