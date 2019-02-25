Derbiye saatler kaldı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine saatler kala A Spor muhabirleri Emre Kaplan ve Göktuğhan Argın gelişmeleri aktardı.
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