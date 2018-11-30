Derbinin anahtarı ilk gol
Beşiktaş ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan derbilerde ilk golü atan ekip sadece bir kez yenildi.
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