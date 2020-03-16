Derbide gol sesi çıkmadı
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan derbi mücadelesi, 0-0 sona erdi.
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