"Derbide favorim Fenerbahçe"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu ve Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde favorisini açıkladı.
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