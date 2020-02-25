Derbi sonrası 57 kişiye adli işlem yapıldı
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbide 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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