Derbi öncesi gerilim yükseldi!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2’nin rövanşında karşılaşacak. Maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, Zincirlikuyu’dan Metrobüs Durağı’ndan geçerken otobüs kapılarını açtı ve tezahürata başladı. Durakta bekleyen Fenerbahçe taraftarları da aynı şekilde karşılık verince polisler olaya anında müdahale etti ve otobüsün kapılarını kapatarak yola devam edilmesini sağladı. İşte o görüntüler…
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