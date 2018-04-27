Derbi nasıl sonuçlanır? Taraftarlar cevapladı!
A Spor, Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin nasıl sonuçlanacağını, iki takımın taraftarlarına sordu.
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