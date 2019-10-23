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Denizlispor Tesislerinde olay! Silahla bastı...

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği ve yerel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan basın toplantısında, kulübün önceki dönemden gelen borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu sırada tesislere gelen ve toplantının düzenlendiği salona girmek isteyen eski Başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişiye kulübün güvenlik görevlileri izin vermedi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Süleyman Urkay ve yanındaki iki kişiyi, tesisten uzaklaştırarak emniyete götürdü.

Başkan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzücü bir durum yaşadıklarını, konuyu kamuoyunun takdirine bıraktıklarını ifade etti.

Çetin, "Bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak bir şey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahcup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

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23 Ekim 2019 , Çarşamba
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