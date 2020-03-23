Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Perşembe günü antrenmanlara başlayacağız
Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüs salgını nedeniyle yabancı oyuncuların ülkelerine dönmek istediğini söyleyen Çetin, perşembe günü antrenmanlara başlayacaklarını belirtti.
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