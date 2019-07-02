Deniz Türüç'ten transfer açıklaması | Video haber
İsmi Galatasaray ile anılan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç, hakkında çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi.
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