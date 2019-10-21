Deniz Türüç: Şampiyon olmak istiyoruz
Yukatel Denizlispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncularından Deniz Türüç, çok mutlu olduklarını ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.
Deniz Türüç, "Bizim açımızdan önemli bir 3 puandı. Takım açısından topun çoğu bizdeydi. Oyunu domine ettik, yönlendirdik. Hak ettiğimiz gibi ilk golü bulduk. İkinci yarının son dakikalarında istemediğimiz bir gol yedik. Önde olduğumuz için ister istemez geri çekildik. Önemli olan 3 puan kazanmaktı. Bazı maçlar iyi olur, kötü olur. Bazı maçlarda kazanmak gerekir, öyle bir maçtı bizim için. Kazandığımız için çok mutluyuz. Seri yakalamak istiyoruz. Daha iyi olmamız lazım. Zirveye yavaş yavaş girdikten sonra, sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. Lig uzun bir maraton, kolay olmayacak. Bugün kazanmamız özgüvenimiz için iyi olacak" diye konuştu.
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