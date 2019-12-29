Deniz Türüç: Şampiyon olacağımızdan eminim
Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Deniz Türüç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türüç, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. 2020 inşallah bizim yılımız olacak. Şampiyon olacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.
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