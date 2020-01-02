Demir Grup Sivasspor'da bütçe düşük başarı büyük
Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Avrupa'nın en düşük bütçeli liderlerinden biri oldu.
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