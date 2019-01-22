Demba Ba Medipol Başakşehir'de!
Devre arası transfer döneminde Robinho'yu kadrosuna katan Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da transfer ederek flaş bir transfere imza attı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, transferle ilgili gelişmeleri aktardı.
Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı.
Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.
Medipol Başakşehir kulübü resmi twitter hesabından kısa süre önce merak uyandıran bir paylaşım yapmıştı.
Saate dikkat! Demba Ba! ?? pic.twitter.com/mlP8a8hesc— Fotomaç (@fotomac) 22 Ocak 2019
??? Hoş geldin @dembabafoot. pic.twitter.com/eGLl7BF8Lz— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 22 Ocak 2019
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