Demba Ba Medipol Başakşehir'de!

Devre arası transfer döneminde Robinho'yu kadrosuna katan Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da transfer ederek flaş bir transfere imza attı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, transferle ilgili gelişmeleri aktardı.

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı.

Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.



Medipol Başakşehir kulübü resmi twitter hesabından kısa süre önce merak uyandıran bir paylaşım yapmıştı.