Demba Ba Beşiktaş'a dönüyor mu?
Cenk Tosun’u Everton'a yüklü bir bonservis ile göndermeye hazırlanan Kartal, forvetteki boşluğu eski yıldızıyla doldurmak istiyor. A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Hakan Gündoğar, eski yıldız Demba Ba'nın Beşiktaş'a geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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