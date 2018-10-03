Del Bosque'den sonra Cocu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ilk 7 haftada gösterdiği performansla son 20 yıl içinde üç büyüklerde çalışan en kötü hocalardan biri oldu.
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