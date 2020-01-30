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De Rossi kılık değiştirdi bambaşka biri oldu!

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın efsane isimlerinden Daniele de Rossi, Roma-Lazio derbisini Olimpico Stadı'nda taraftarın arasında izlemek için kılık değiştirdi. De Rossi'nin yeni hali görenleri şaşırttı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane oyuncularından de Rossi, Roma-Lazio derbisini Olimpico Stadı'nda taraftarlarla birlikte izleme hayalini gerçekleştirmek için kılık değiştirdi. Pazar akşamı 1-1 eşitlikle sona eren derbiyi tribünden izleyen de Rossi, maça gitmeden önce yüzüne yaptığı plastik maskeyle adeta bambaşka biri oldu.

"TOTTI BİLE TANIYAMAZ"
İtalyan futbolcunun yeni halini gören futbolseverler, 'Bunu Totti bile tanıyamaz' yorumlarını yaparak de Rossi'nin taktiğinin işe yaradığını savundu. Roma'nın efsane isimlerinden de Rossi, 'ufak' bir değişiklikle Lazio derbisini Olimpico'da taraftarların arasında izleme hayalini gerçekleştirdi.

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30 Ocak 2020 , Perşembe
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