David Beckham Falcao'nun peşinde!

İngiliz futbol efsanesi David Beckham, Galatasaraylı Radamel Falcao'nun peşinde.

2020'den itibaren MLS'te mücadele edecek olan Inter Maimi'nin kurucu başkanı Beckham, yıldız futbolcuları transfer listesine aldı.

AS gazetesi'ndeki habere göre MLS gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham, Real Madrid'den James Rodrigues ve Juventus'tan Mario Mandzukic'in yanı sıra Radamel Falcao'yu da takımında görmek istiyor.

Beckham'ın forvet hattında Falcao ve Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu iddia edildi.

Ayrıca haberde Beckham'ın teknik direktörlük için ilk tercih olarak Serie A'da Napoli'yi çalıştıran Carlo Ancelotti'yi belirlediği alternatif olarak ise Gatuso'yu düşündüğü yazıldı.