Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko maçında gerginlik
Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko maçında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İşte o anlar...
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