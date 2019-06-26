Daniel Sturridge pazarlığı | Video haber
Fenerbahçe, Liverpool ile yollarını ayıran Daniel Sturridge ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yıldız golcünün yıllık ücret talebini yüksek bulan sarı lacivertli yönetim pazarlıklara başladı.
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