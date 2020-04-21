Damien Comolli: Futbol finansal açıdan zorlanacak
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, corona virüsü salgını sebebiyle futbolun finansal açıdan çok zorlanacağını söyledi.
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