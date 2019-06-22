Cyle Larin'in yeni durağı Belçika | Video haber
Beşiktaş, Kanadalı forveti Cyle Larin'i 2.5 milyon euro satış opsiyonu ile Waregem'e kiraladı.
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