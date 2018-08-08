Cüneyt Çakır'dan Suudi Arabistan açıklaması
FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'ın sorularını yanıtladı. Çakır Suudi Arabistan'a transfer olma durumunu değerlendirdi.
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