Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Hırvat Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sorulan bir soru üzerine Erdoğan esprili bir şekilde Vida'nın Hırvatistan için önemli bir ihracat olduğunu belirterek şunları söyledi, 'Vida transferi önemli bir ithalattı Hırvatistan için de önemli bir ihracattı.'