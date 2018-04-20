Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan derbi yorumu: Kumpas var

Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara değindi. Erdoğan, yaşananları 'kumpas' olarak nitelerken, 'Birileri bu terörü organize etti' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Yaşananlar bizi ciddi anlamda üzdü. Bu futbol teröründen öte bir şey. Açık konuşmam lazım bunda kumpas var. Dikkat ettiyseniz olaylar hep korner köşesinde oldu. Bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Maç gayet güzel gidiyordu. Futbolcu gitmiş kornerini atacak o esnada çakmakmış, şişeymiş bir şeyler atıyorlar. Şenol Hoca'nın başına gelen olay kabul edilebilir gibi değil. Keşke Tolga da orada bu işin içine girmemiş olsaydı. Ama Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil. Şenol Hoca'yı, Aziz Başkanı herkesi aradım, hepsi durumdan çok şikayetçi. Çarşamba günü TFF konuyla ilgili kararı açıklayacak. Bize de devreye gireceğiz, çalışmalara katılacağız. Türkiye'de 'fair play' lafı hep söylenir ama uygulamaya gelince hiçbir şey yok. Tribünlerde biz hanımların, kızlarımızın olmasını istedik. Nedeni 'fair play'di. Erkekler bu sayede daha edepli olur diye düşünürken, olay tam tersine döndü. Temennim odur ki yeni tedbirler alınmalı. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak konunun üzerine gideceğiz".