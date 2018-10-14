Cristiano Ronaldo'nun oğlundan harika gol!
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı üzerinden oğlunun attığı golü paylaştı...
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