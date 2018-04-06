Conor McGregor rakibinin otobüsüne saldırdı
Dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü Conor McGregor, rakibi Khabib Nurmagomedov'un otobüsüne saldırdı. New York'ta bulunan 29 yaşındaki sporcu, basın toplantısı olmamasına rağmen gittiği Barclays Center'da rakibini otoparka kadar takip etti ve otobüse çeşitli eşyalar fırlatarak camını kırdı. Bu olay sonrası New York polisi, McGregor hakkında yakalama emri çıkardı.
GÖZALTINA ALINDI
İngiltere basınında yer alan haberlerde, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen bir medya gününün ardından Khabib Nurmagomedov, Max Holloway ve Michael Chiesa gibi dövüşçülerin yer aldığı otobüse saldıran McGregor'ın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Yük taşıma aracı fırlatarak otobüsün camını kırdığı saldırı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan McGregor'ın hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.
Öte yandan, saldırı sonucu otobüste bulunan isimlerden Michael Chiesa'nın yüzünde kesikler meydana geldiği, Ray Borg'un ise gözünden yaralandığı kaydedildi.
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