Comolli'den transfer açıklaması
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, adı sarı lacivertli takımla anılan isimlerle ilgili konuştu. Brahimi'nin şartlarının çok ağır olduğunu belirten Comollı, Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye yakıştırdığını ifade etti.
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