Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, basın toplantısında sorulan Ozan Tufan sorusuna "Ozan'ı bırakmak gibi bir niyetimiz yok, o da gitmek istemiyor" dedi.

"Ozan'ı bırakmak gibi bir niyetimiz yok"

Ozan Tufan'ı göndermek gibi bir düşünceye sahip değiliz. O da gitmek istemiyor. Ona bir teklif olmadığını da göz önüne aldığımızda satmak için bir gerekçemiz yok.