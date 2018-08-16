Comolli'den Ozan Tufan yanıtı
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, basın toplantısında sorulan Ozan Tufan sorusuna "Ozan'ı bırakmak gibi bir niyetimiz yok, o da gitmek istemiyor" dedi.
"Ozan'ı bırakmak gibi bir niyetimiz yok"
Ozan Tufan'ı göndermek gibi bir düşünceye sahip değiliz. O da gitmek istemiyor. Ona bir teklif olmadığını da göz önüne aldığımızda satmak için bir gerekçemiz yok.
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