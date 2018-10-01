Fenerbahçe'nin aldığı kötü sonuçlar sonrasında yaptığı transferler tartışma konusu olan Comolli hakkında flaş bir yorum geldi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo için "F.Bahçe'ye müthiş kar sağlamıştı" dedi.