Comolli tartışılırken flaş yorum: "Terraneo F.Bahçe'ye müthiş kar sağlamıştı"
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    Comolli tartışılırken flaş yorum: "Terraneo F.Bahçe'ye müthiş kar sağlamıştı"

    Fenerbahçe'nin aldığı kötü sonuçlar sonrasında yaptığı transferler tartışma konusu olan Comolli hakkında flaş bir yorum geldi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo için "F.Bahçe'ye müthiş kar sağlamıştı" dedi.

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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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