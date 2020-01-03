"Comolli Marcelo'nun menajeriyle görüşecek"
Ara transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Hakan Gündoğar, Transfer Raporu programında Fenebahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Gündoğar, "Comolli Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan ve şu anda Lyon'dan ayrılması gündeme gelen Marcelo'nun menajeriyle görüşecek" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun 2017 yılında geldiği Lyon ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Marcelo bu sezon Lyon formasıyla 15 resmi maça çıktı.
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