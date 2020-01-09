Comolli ile yollar ayrılıyor iddiası!
Fenerbahçe'de bir süredir sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilmesinin ardından, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Transfer Raporu'na bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.
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