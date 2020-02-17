"Çok daha farklı bir skor olabilirdi"
Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır ve Joao Pereira, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundular.
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