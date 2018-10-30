Cocu gitti, yeni hedef kim olacak? | ANALİZ
Fenerbahçe'de 18 yıldır başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın yerine göreve seçilen Ali Koç, sarı lacivertli kulüpte istediği başlangıcı yapamadı. "Yeniden Fenerbahçe" sloganıyla yola çıkan Ali Koç, sezon başı göreve getirdiği teknik direktör Cocu'nun görevine 10. haftada son verdi.
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