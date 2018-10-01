"Cocu dönemi bugün kapanabilir"
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    "Cocu dönemi bugün kapanabilir"

    A Spor Dış Haberler editörü Ali Baransel, "Fenerbahçe'yi çok hareketli günler bekliyor. Cocu döneminin çok kısa süre içerisinde belki de bugün kapanacağını düşünüyorum" dedi.

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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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