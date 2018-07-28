Cocu: Benfica maçına kadar aramıza yeni bir isim katılabilir

Altınordu ile oynadıkları hazırlık maçında sahadan 1-1’lik skorla ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu, Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi takıma yeni takviyeler yapabileceklerini söyledi.

Altınordu ile oynadıkları hazırlık maçında sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi takıma yeni takviyeler yapabileceklerini söyledi.



Altınordu ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, bu akşam çok sayıda genç oyuncuya ilk 11'de şans verdiğini ifade ederek, "Dakika almaları gençler için önemliydi. Sezon başında ağır antrenmanlar yapıyoruz, bu süreçte onların süre alması önemli. Genel anlamda maçta iyi bir performans ortaya koyduk. Rakibin geriden oyun kurma tarzını da beğendiğimi söyleyebilirim. Bu konuda onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Bulduğumuz fırsatları gole çeviremedik. Baskımız ve sahaya yansıttığımız enerji iyiydi. Bu da beni mutlu etti" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Benfica hakkındaki sorulara da yanıt veren Cocu, "Şu anda Benfica ile oynayacağımız karşılaşmalar için hazırlanıyoruz. 1 Ağustos'ta son hazırlık maçımızı oynayacağız. Benfica maçı için iyi bir hazırlık olacak. Oyuncuların inancından memnunum. Benfica ile oynayacağımız maç günü geldiğinde bu maça hazır olacağız" diye konuştu.

"Benfica maçından önce yeni transferler olabilir"

Fenerbahçe'ye yeni katılan Andre Ayew'in oynayabilecek durumda olduğunu kaydeden Cocu, "Ayew, sezon öncesini eski takımıyla gayet iyi geçirdi. Ofansif ve tecrübeli bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Takıma dahil olmasından dolayı mutluyum. Benfica maçından önce transfer yapabiliriz. Bazı oyuncularla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Transfer konusunda çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Takım için doğru tercihleri yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınordu cephesi

Maç esnasında bir pozisyonda sakatlanan Ali Mert'te kırık ve çıkık şüphesi olduğunu söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Fenerbahçe'ye karşı oynamak önemliydi. Amacımız Fenerbahçe'ye karşı kendi oyun karakterimizi yansıtmaktı. Bölüm bölüm bunu gerçekleşti