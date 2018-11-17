Çin kulüpleri Quaresma'nın peşinde
Çin kulüpleri Ricardo Quaresma'dan vazgeçmiyor... Shanghai Sipg ve Hebei China Fortune'nun Portekizli yıldız için devrede olduğu iddia ediliyor.
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