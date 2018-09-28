Galatasaray'ın BB Erzurumspor karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor'u ağırlıyor. İşte sarı-kırmızılılarda maça başlaması beklenen ilk 11....
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