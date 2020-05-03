Christian Vieri ve Francesco Totti'den Cengiz Ünder'e övgü!
İtalya futbolunun efsanevi isimleri Christian Vieri ve Francesco Totti, Instagram’da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i övdü.
İtalya Milli Takımı'nın iki eski golcüsü Vieri ve Totti sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında, Cengiz Ünder'i değerlendirdi.
"ROMA'DA ÜNDER'İ ÇOK BEĞENİYORUM"
Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma'da Ünder'i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor." dedi.
"TAM BİR FUTBOLCU"
Totti de Vieri'nin Ünder için sözlerine, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır." şeklinde karşılık verdi.
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