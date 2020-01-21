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Chelsea'den Moses açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Frank Lampard, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'in takıma geri döneceğini ve başka bir kulübe kiralanması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Victor Moses ile ilgili Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'tan açıklama geldi. Nijeryalı oyuncunun kulübe geri döneceğini vurgulayan Lampard, "Victor Moses, takıma geri dönüyor ama bir başka takıma kiralanmak için. Bu konuda da görüşmeler şu anda sürüyor" dedi.

Bu sezon Fenerbahçe ile 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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21 Ocak 2020 , Salı
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