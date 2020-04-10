Ceyhun Kuburlu: Avrupa kulüpleri artık üç haneli transfer yapamayacak
Gazeteci Ceyhun Kuburlu, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına canlı bağlanarak corona virüsü salgınının spor ekonomisini nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Kuburlu, Avrupa kulüplerinin corona virüsü sonrası üç haneli transfer yapamayacağını söyledi.
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