Cenk Tosun'dan Afrin paylaşımı – Fotomaç TV
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    Cenk Tosun'dan Afrin paylaşımı

    Everton forması giyen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından Afrin paylaşımı yaptı. Milli futbolcu yaptığı paylaşımda "Afrin’deki Mehmetçiklerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.

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    12 Mart 2018, Pazartesi
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