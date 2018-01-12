Cenk Tosun Everton'la ilk antrenmanında
Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun yarın deplasmanda Tottenham'la oynayacakları zorlu karşılaşma için bugün yapılan antrenmanda ilk kez takım arkadaşlarıyla boy gösterdi.
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