Cenk Tosun Beşiktaş'ı reddetti
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Cenk Tosun Avrupa'da yola devam etme kararı aldı. İki yıl önce siyah beyazlı takımdan, Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli oyuncu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor.
EURO 2020 öncesi daha fazla forma giyeceği bir kulübe gitmek isteyen Cenk Tosun, Beşiktaş'ın ilgisinden dolayı mutlu olsa da tercihinin Avrupa olacağını iletti.
Eşi ve menajerliğini yapan babasının da ısrarları sonrası bu kararı alan 28 yaşındaki oyuncu, ilk etapta kariyerine İngiltere'de, ikinci planda ise İspanya ya da Almanya'da devam etmek istiyor.
Bu sezon Everton'da sadece 5 Premier Lig maçında forma giyen Cenk, 1 gol kaydetti.
İngiliz ekibinin yeni menajeri Carlo Ancelotti, yıldız oyuncu için "o bizim kralımız" ifadesini kullanmıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcı takımının başındaki ilk üç maçında Cenk Tosun'a şans vermedi.
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