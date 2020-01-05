Cenk Tosun Beşiktaş'ı reddetti

EURO 2020 öncesi daha fazla forma giyeceği bir kulübe gitmek isteyen Cenk Tosun, Beşiktaş'ın ilgisinden dolayı mutlu olsa da tercihinin Avrupa olacağını iletti.

Eşi ve menajerliğini yapan babasının da ısrarları sonrası bu kararı alan 28 yaşındaki oyuncu, ilk etapta kariyerine İngiltere'de, ikinci planda ise İspanya ya da Almanya'da devam etmek istiyor.

Bu sezon Everton'da sadece 5 Premier Lig maçında forma giyen Cenk, 1 gol kaydetti.

İngiliz ekibinin yeni menajeri Carlo Ancelotti, yıldız oyuncu için "o bizim kralımız" ifadesini kullanmıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcı takımının başındaki ilk üç maçında Cenk Tosun'a şans vermedi.