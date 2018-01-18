Cenk Tosun adının telaffuzunu öğretti
Everton'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının başında Cenk, ilk önce adının nasıl telaffuz edileceğini öğretti.
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