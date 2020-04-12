Cenk Gönen'den Erol Bulut sözleri!
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Cenk Gönen, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki kaleci, sezon sonunda Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan hocası Erol Bulut'un yenilikçi bir hoca olduğunu ve ileride çok başarılı olacağını söyledi.
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