Cengo attı!
A Milli Takım, hazırlık maçında 11. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle Karadağ karşısında 1-0 öne geçtik. Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına arka direkte vuruşunu yapan Cengiz, sekizinci milli maçında dördüncü golünü attı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları
- Milliler'in İrlanda Cumhuriyeti maçı hazırlıkları sürüyor
- İlkay açıkladı! İşte Premier Lig'in en iyi beş futbolcusu
- Beşiktaş - Gençlerbirliği maçından kareler
- Manchester United - Liverpool maçından kareler (10 Mart 2018)
- Maradona'dan Lionel Messi'ye tam destek
- Taraftar sahaya girdi, West Ham kaptanı Noble çıldırdı!
- Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında golle tanıştı