Cengiz Ünder'e Bayern kancası
Cengiz Ünder'e Bayern kancası... Kıcker: Robben'in boşluğu Cengiz Ünder ile doldurulacak...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri
- İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler
- Milli Takım'ın 11'i belli oldu! Güneş'ten sürpriz tercih!
- Avrupa'nın en değerli 32 kulübü açıklandı! Türkiye'den 2 takım...
- Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşında son dakika! Ze Luis resmen...
- Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti!
- İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.